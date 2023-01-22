«Филадельфия» выиграла у «Детройта» впервые за 3 года

«Филадельфия» обыграла «Детройт» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей забросили Скотт Лотон и Ноа Кэйтс, единственная шайба хозяев на счету Лукаса Раймонда.

«Филадельфия» победила «Детройт» впервые с 4 февраля 2020 года. С тех пор «Флайерз» потерпели три поражения от «Ред Уингз».

«Филадельфия» опередила «Детройт» в таблице Восточной конференции и поднялась на 12-е место с 47 очками в 47 матчах. «Ред Уингз» опустились на 13-ю строчку с 46 очками в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Лотон — 13 (Хэйс, Эллисон), 49:01 — 0:1. Кэйтс — 6 (Конекны), 53:23 — 0:2. Раймонд — 15 (Кубалик, Зайдер), 59:17 — 1:2.

Вратари: Хуссо — Харт.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (11+7+13) — 25 (10+11+4).

Наши: — - Проворов (24.04/0/0).

22 января. Детройт. Little Caesars Arena.