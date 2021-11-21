«Калгари» обыграл «Айлендерс», Варламов отразил 26 бросков

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

В составе «Флэймз» дубль оформил Эндрю Манджапане, еще по шайбе забросили Тревор Льюис и Джонни Годро. «Островитяне» ответили дублем Брока Нельсона, вратарь Семен Варламов отразил 26 бросков.

После этого матча «Калгари» с 25 очками лидирует в Западной конференции, «Айлендерс» с 12 очками — на 14-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Калгари» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Ричардсон — 2, 4:05 — 0:1. Манджапане — 13 (бол., Хэнифин, Годро), 13:18 — 0:2. Нельсон — 8 (бол., Паник, Палмиери), 19:37 — 1:2. Манджапане — 14 (бол., Хэнифин, Баклунд), 26:43 — 1:3. Нельсон — 9, 41:49 — 2:3. Льюис — 1 (п.в.), 58:45 — 2:4. Годро — 7 (п.в.), 59:22 — 2:5.

Вратари: Варламов (58:08) — Маркстрем.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (13+9+14) — 31 (9+15+7).

Наши: — - Задоров (13.25/1/-1).

21 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.