«Филадельфия» проиграла «Бостону», Проворов сделал результативную передачу
05:41
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2.
Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «-2».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Голы: Носек — 2 (Блид, Грызлик), 18:25 — 0:1. Форборт — 3 (Маршан, Пастрняк), 20:30 — 0:2. Брассар — 3 (Аткинсон, Жиру), 21:22 — 1:2. Брассар — 4 (бол., Жиру, Проворов), 29:25 — 2:2. Форборт — 4 (Смит, Дебраск), 36:27 — 2:3. Смит — 1 (Хаула, Дебраск), 41:28 — 2:4. Пастрняк — 5 (Зборжил, Койл), 52:47 — 2:5.
Вратари: Джонс — Ульмарк.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 31 (8+11+12) — 44 (21+13+10).
Наши: Проворов (25.29/0/-2) — -.
21 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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