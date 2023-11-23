Ничушкин реализовал большинство в матче с «Ванкувером»

«Колорадо» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». «Эвеланш» реализовали большинство.

На 18-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это 8-й гол в сезоне.