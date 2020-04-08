Аскаров возглавил преддрафтовый рейтинг НХЛ среди европейских вратарей

Центральное скаутского бюро НХЛ опубликовало финальные рейтинги для драфта 2020 года. Он должен пройти в Монреале 26 и 27 июня.

Среди североамериканских игроков рейтинг возглавил Алексис Лафренье, ставший в составе молодежной сборной Канады чемпионом мира в этом году. Второй — Куинтон Байфилд, третий — Джейми Дрисдейл.

Рейтинг среди европейских игроков возглавил Тим Штюцле. Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров расположился на пятой позиции.

Лидером рейтинга среди европейских вратарей является голкипер системы СКА Ярослав Аскаров. Амир Мифтахов из «Ак Барса» — пятый.