Артемий Панарин: "Я мечтал играть за "Рейнджерс"

Форвард "Рейнджерс", новичок команды Артемий Панарин поделился впечатлениями от заключения контракта. Ранее он подписал семилетнее соглашение.

– Я мечтал играть за "Рейнджерс". Они из "Оригинальной шестерки", и мое сердце здесь, – приводятся слова Панарина в Твиттере "синерубашечников".

27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.

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