«Аризона» одержала победу над «Торонто»
«Аризона» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Койотс» одержали третью победу подряд.
Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.
«Аризона» идет на 13-м месте в Западаной конференции НХЛ — 31 очко. «Торонто» располагнается на третьей строчке в Восточной конференции — 50 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Торонто» — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)
Голы: Бьюгстад — 8, 0:46 — 1:0. Хольмберг — 3 (бол., Тимминс, Энгвалль), 9:02 — 1:1. Ярнкрок — 8 (бол., Тимминс, Райлли), 12:33 — 1:2. Чикран — 4 (бол., Ритчи, Гостисбеер), 26:52 — 2:2. Керфут — 6 (Джиордано, Холл), 31:19 — 2:3. Мозер — 5 (бол., Вялимяки, Хейтон), 44:40 — 3:3. Макбэйн — 5 (Крауз, Бьюгстад), 53:43 — 4:3. Макбэйн — 6 (п.в., Хейтон), 57:38 — 5:3. Хейтон — 2 (п.в.), 59:11 — 6:3.
Вратари: Веймелка — Мюррей (57:23 — 57:38, 58:17 — 59:11).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 23 (2+9+12) — 32 (13+9+10).
30 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|35
|22
|13
|46
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|35
|19
|16
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|36
|16
|20
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|4
|Сиэтл
|33
|18
|15
|40
|5
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|8
|Анахайм
|36
|10
|26
|24
|30.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|6 : 3
|30.12
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1 Б
|30.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|7 : 2
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|2 : 1
|30.12
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 4
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|3 : 1
|30.12
|05:00
|
Аризона – Торонто
|6 : 3
|30.12
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|4 : 5 Б
|30.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19