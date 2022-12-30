Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Коламбус»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Коламбус» (2:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин. 27-летний россиянин отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

Возглавил тройку форвард Жан-Габриэль Пажо, который отметился голом и голевой передачей. Третьей звездой стал нападающий Мэтью Барзал, забросивший одну шайбу.