«Сент-Луис» прервал неудачную серию, обыграв «Аризону». Барбашев отметился голом
«Сент-Луис» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Блюз» прервали трехматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отыграл 17 минут, отметился четырьмя бросками по воротам и голом.
Защитник «Койотс» Илья Любушкин сыграл 17 минут 20 секунд и записал в свой актив силовой прием.
«Сент-Луис» лидирует в Западном дивизионе. «Аризона» занимает 5-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: Фольк — 4 (бол., Перрон, Хоффман), 2:28 — 0:1. Ларссон — 1 (Истерли, Хейтон), 28:44 — 1:1. Фольк — 5 (Киру, Гуннарссон), 53:05 — 1:2. Барбашев — 1 (п.в., Шенн, Фольк), 58:52 — 1:3. Шенн — 7 (п.в.), 59:35 — 1:4.
Вратари: Кемпер (58:09 — 58:52, 59:01 — 59:25) — Биннингтон.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (9+8+8) — 26 (12+5+9).
Наши: Любушкин (17.20/0/0) — Барбашев (17.11/4/+2).
13 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
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