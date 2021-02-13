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«Сент-Луис» прервал неудачную серию, обыграв «Аризону». Барбашев отметился голом

07:41
13 февраля, «Аризона» — «Сент-Луис» — 1:4. Фото nhl.com
13 февраля, «Аризона» — «Сент-Луис» — 1:4. Фото nhl.com
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«Сент-Луис» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Блюз» прервали трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отыграл 17 минут, отметился четырьмя бросками по воротам и голом.

Защитник «Койотс» Илья Любушкин сыграл 17 минут 20 секунд и записал в свой актив силовой прием.

«Сент-Луис» лидирует в Западном дивизионе. «Аризона» занимает 5-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Фольк — 4 (бол., Перрон, Хоффман), 2:28 — 0:1. Ларссон — 1 (Истерли, Хейтон), 28:44 — 1:1. Фольк — 5 (Киру, Гуннарссон), 53:05 — 1:2. Барбашев — 1 (п.в., Шенн, Фольк), 58:52 — 1:3. Шенн — 7 (п.в.), 59:35 — 1:4.

Вратари: Кемпер (58:09 — 58:52, 59:01 — 59:25) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (9+8+8) — 26 (12+5+9).

Наши: Любушкин (17.20/0/0) — Барбашев (17.11/4/+2).

13 февраля. Глендейл. Gila River Arena.

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