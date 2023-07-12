37-летний вратарь «Сент-Луиса» Грайсс объявил о завершении карьеры

Вратарь «Сент-Луиса» Томас Грайсс объявил о завершении профессиональной карьеры в 37 лет.

«Были некоторые размышления [о вариантах продолжения карьеры], но я рассмотрел несколько предложений, которые мне не очень понравились. Теперь я с нетерпением жду возможности заняться чем-то новым в своей жизни. Наша работа предполагает большую свободу, но теперь я могу решать какие-то новые задачи. В спортивном плане у меня лучше всего получилось с «Айлендерс». Но в каждом месте, где я бывал, были замечательные моменты», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Немец провел в НХЛ 14 сезонов, выступая в составе «Сан-Хосе», «Питтсбурга», «Айлендерс», «Детройта» и «Сент-Луиса».

В 2019 году он стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи (вместе с Робином Ленером) — награда вручается вратарю, сыгравшему в «регулярке» не менее 25 матчей за команду, пропустившую меньше всех шайб.

Всего в НХЛ Грайсс провел 368 матчей, одержал 162 победы, в среднем совершая 91 процент сэйвов при коэффициенте надежности 2.77.