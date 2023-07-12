37-летний вратарь «Сент-Луиса» Грайсс объявил о завершении карьеры
Вратарь «Сент-Луиса» Томас Грайсс объявил о завершении профессиональной карьеры в 37 лет.
«Были некоторые размышления [о вариантах продолжения карьеры], но я рассмотрел несколько предложений, которые мне не очень понравились. Теперь я с нетерпением жду возможности заняться чем-то новым в своей жизни. Наша работа предполагает большую свободу, но теперь я могу решать какие-то новые задачи. В спортивном плане у меня лучше всего получилось с «Айлендерс». Но в каждом месте, где я бывал, были замечательные моменты», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.
Немец провел в НХЛ 14 сезонов, выступая в составе «Сан-Хосе», «Питтсбурга», «Айлендерс», «Детройта» и «Сент-Луиса».
В 2019 году он стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи (вместе с Робином Ленером) — награда вручается вратарю, сыгравшему в «регулярке» не менее 25 матчей за команду, пропустившую меньше всех шайб.
Всего в НХЛ Грайсс провел 368 матчей, одержал 162 победы, в среднем совершая 91 процент сэйвов при коэффициенте надежности 2.77.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
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|0
|2
|Вашингтон
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|0
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
|0
|0
|0
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -