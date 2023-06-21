«Аризона» подписала экс-игрока «Ак Барса» Кэмпфера

Защитник Стивен Кэмпфер подписал контракт с «Аризоной», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 34-летним американцем рассчитано на один год. Кэмпфер провел сезон-2021/22 в «Ак Барсе», набрав 30 (11+19) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 (2+2) очка — в 6 играх плей-офф.

Минувший сезон Кэмпфер провел в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Детройта» и «Аризоны». Последний раз защитник играл в НХЛ в сезоне-2020/21 за «Бостон.