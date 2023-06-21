«Баффало» подписал новый контракт с Роусеком

Форвард «Баффало» Лукаш Роусек подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним чехом рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Роусек провел два матча в НХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка. За фарм-клуб «Сэйбрз» он отметился 56 (16+40) очками в 70 играх АХЛ.