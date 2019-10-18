НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Аризона» обыграла «Нэшвилл»

07:45
Теги:

«Аризона» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Нападающий Фил Кессел оформил дубль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Дворак — 3 (Шмолц ), 6:06 — 1:0. Кессел — 1 (бол., Келлер, Степан), 10:34 — 2:0. Фаббро — 2 (Террис, Эллис), 23:13 — 2:1. Чикран — 1 (бол., Шмолц , Голигоски), 34:27 — 3:1. Кессел — 2 (бол., Келлер, Степан), 45:43 — 4:1. Бонино — 3 (Эллис), 56:39 — 4:2. Седерберг — 1 (п.в., Круз), 57:10 — 5:2.

Вратари: Кюмпер — Сарос (56:45 — 57:10).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 32 (15+11+6) — 25 (3+11+11).

18 октября. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир