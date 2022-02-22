«Аризона» обменяла вратаря Хаттона в «Торонто»

Вратарь «Аризоны» Картер Хаттон продолжит карьеру в «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

«Мэйпл Ливз» получили 36-летнего канадца в обмен на будущие предложения.

В текущем сезоне Хаттон провел три матча, в которых пропустил 15 шайб при 74,1 процента отраженных бросков.