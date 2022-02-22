Айкел о первой шайбе за «Вегас»: «Приятно вспомнить чувство гола»

Форвард «Вегаса» Джек Айкел поделился впечатлениями от первого гола за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1).

«Приятно вспомнить чувство гола. Все-таки я давно не забивал, а помогать команде в атаке, пожалуй, моя главная работа. В том моменте я, если так можно сказать, пытался создать хаос в обороне соперника, нашел пасом Стивенсона, который был один перед воротами, а он уже создал момент для меня. Постепенно уверенность в руках, ногах, голове возвращается. Не все еще получается, но наше звено провело несколько хороших атак с ходу. Это шаг в правильном направлении», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.

Айкел 17 февраля дебютировал за «Вегас» после восстановления от операции по замене диска в шейном отделе позвоночника, которую ему сделали 12 ноября прошлого года. 25-летний американец провел 3 матча за «Голден Найтс», в которых набрал 3 (1+2) очка.