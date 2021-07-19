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«Аризона» не вела переговоров с Гарландом с мая

19 июля 2021, 23:27
Конор Гарланд. Фото ХК «Аризона».
Конор Гарланд. Фото ХК «Аризона».
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Нападающий «Аризоны» Конор Гарланд может сменить клуб в это межсезонье. «Койоты» оставили попытки заключить новый контракт с хоккеистом и не вели переговоров с его агентом с мая, сообщает TFP.

25-летний американский форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

На игрока претендуют сразу ряд клубов НХЛ: «Торонто», «Бостон», «Айлендерс», «Ванкувер», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Флорида».

В этом сезоне Гарланд набрал 39 (12+27) очков в 49 матчах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора

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