НХЛ пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям после каминг-аута защитника «Нэшвилла»
02:51
НХЛ на официальной странице в Twitter сообщил о том, что пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям.
Эти организации были выбраны защитником «Нэшвилла» Люком Прокопом, который ранее открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Прокоп был выбран на драфте-2020 под общим 73-м номером «Нэшвиллом». Последние несколько сезонов 19-летний защитник выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари».
The NHL announces a $ 100,000 donation to national LGBTQ+ organizations selected in coordination with @lukeprokop6. pic.twitter.com/tepFGrXuoU— NHL (@NHL) July 19, 2021
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