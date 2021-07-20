НХЛ пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям после каминг-аута защитника «Нэшвилла»

НХЛ на официальной странице в Twitter сообщил о том, что пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям.

Эти организации были выбраны защитником «Нэшвилла» Люком Прокопом, который ранее открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Прокоп был выбран на драфте-2020 под общим 73-м номером «Нэшвиллом». Последние несколько сезонов 19-летний защитник выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари».