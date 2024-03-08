«Миннесота» на выезде обыграла «Аризону». Капризов забросил одну шайбу

«Миннесота» переиграла «Аризону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов забросил одну шайбу, которая стала для него 30-й в текущем сезоне.

«Миннесота» набрала 66 очков и идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Аризона» занимает 13-е место — 55 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Голы: Капризов — 30 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 21:51 — 0:1. Келлер — 23 (бол., Хейтон, Шмальц), 41:21 — 1:1. Карконе — 18 (О`Брайен, Макбэйн), 41:28 — 2:1. Богосян — 2 (Хартман, Зуккарелло), 42:00 — 2:2. Эрикссон Эк — 30 (Зуккарелло), 47:16 — 2:3. Фэйбер — 4 (п.в., Хартман), 58:48 — 2:4. Девар — 10 (п.в., Бродин, Бекман), 59:33 — 2:5.

Вратари: Веймелка (57:45 — 58:48, 59:24 — 59:33) — Флери.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (7+11+7) — 28 (7+11+10).

Наши: — - Капризов (18.58/1/+2).

8 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.