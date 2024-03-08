«Коламбус» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Коламбус» на своем льду переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блю Джэкетс» прервали пятиматчевую победную серию «Ойлерз».

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий хозяев Дмитрий Воронков забросил одну шайбу. Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

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