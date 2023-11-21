Бобровский — об эмоциях в плей-офф: «Слезы радости и ощущение счастья, которое не передать словами. Нигде и никогда я не переживал подобного»
Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о пути «Флориды» в Кубке Стэнли и поделился своими личными ощущениями от кубкового раунда сезона НХЛ-2022/23.
— Пройти такой сумасшедший путь до финала, обыграть «Бостон», «Торонто», «Каролину», но проиграть финал «Вегасу». Чего тогда и сейчас больше — гордости или боли?
— Благодарности и смирения. Каких соперников мы прошли — и как здорово они играли в регулярном чемпионате и плей-офф!
«Бостон». Одна из самых сильных команд за всю историю лиги. Они показывали потрясающий хоккей. Отыграться в серии с 1-3, в седьмом матче сравнять счет за минуту до конца и выиграть в овертайме — это чудо. Невозможно найти слова, чтобы описать, что мы чувствовали в раздевалке после этой победы.
«Торонто». Команда, которая прошла «Тампу», одного из фаворитов Кубка Стэнли, три раза подряд игравшую в финале, в двух из которых оказалась победителем. «Мэйпл Лифс» — команда с огромнейшей атакующей мощью. Никто в нас не верил. Весь хоккейный мир думал, что нам просто повезло с «Бостоном» и на этом наша удача закончится. Помню, как сейчас, атаку в овертайме, когда Казинс забил победный гол в пятом матче. После победы в первом раунде казалось, что радостнее момента в жизни быть не может, но его гол в том овертайме буквально оторвал нас от земли.
«Каролина». «Команда, которая набрала потрясающую форму, пройдя в двух первых раундах крепкий, опытный «Айлендерс» и быстрый, мастеровитый «Нью-Джерси». С железобетонной обороной. Кто бы мог подумать, что, начав в восемь вечера первый матч серии, мы закончим его в четвертом часу ночи — изнеможенные, но счастливые. Казалось, что эта игра не закончится никогда. Их вратарь Фредерик Андерсен буквально стоял на голове и тащил все, что наши ребята создавали на протяжении четырех овертаймов.
Когда Мэтью Ткачак забил победный гол, у нас даже не было сил радоваться. Когда началась вторая игра, казалось, что это все еще продолжается первая. Опять овертайм. Опять Ткачак. Счастье и радость. Никогда не забуду, что творилось на стадионе, какие эмоции я испытал, когда все тот же Ткачак забил четвертый гол за несколько секунд до конца четвертой игры и мы вышли в финал.
Слезы радости и ощущение счастья, которое не передать словами. Нигде и никогда я не переживал подобного. А вы говорите о боли?! Да, безусловно, проиграть в финале было больно, очень больно, но, глядя на весь тот путь, что мы прошли, никак нельзя жаловаться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|16
|12
|4
|25
|2
|Филадельфия
|18
|10
|8
|21
|3
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|4
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|5
|Питтсбург
|17
|9
|8
|18
|6
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|7
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|8
|Коламбус
|19
|4
|15
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|13
|4
|29
|2
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|3
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|4
|Тампа-Бэй
|19
|9
|10
|22
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|18
|3
|15
|7
|21.11
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|5 : 3
|21.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|5 : 4 ОТ
|21.11
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|4 : 3
|21.11
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|1 : 4
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|3 : 4 ОТ
|21.11
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|3 : 1
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|19
|29
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01