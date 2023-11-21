Бобровский — об эмоциях в плей-офф: «Слезы радости и ощущение счастья, которое не передать словами. Нигде и никогда я не переживал подобного»

Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о пути «Флориды» в Кубке Стэнли и поделился своими личными ощущениями от кубкового раунда сезона НХЛ-2022/23.

— Пройти такой сумасшедший путь до финала, обыграть «Бостон», «Торонто», «Каролину», но проиграть финал «Вегасу». Чего тогда и сейчас больше — гордости или боли?

— Благодарности и смирения. Каких соперников мы прошли — и как здорово они играли в регулярном чемпионате и плей-офф!

«Бостон». Одна из самых сильных команд за всю историю лиги. Они показывали потрясающий хоккей. Отыграться в серии с 1-3, в седьмом матче сравнять счет за минуту до конца и выиграть в овертайме — это чудо. Невозможно найти слова, чтобы описать, что мы чувствовали в раздевалке после этой победы.

«Торонто». Команда, которая прошла «Тампу», одного из фаворитов Кубка Стэнли, три раза подряд игравшую в финале, в двух из которых оказалась победителем. «Мэйпл Лифс» — команда с огромнейшей атакующей мощью. Никто в нас не верил. Весь хоккейный мир думал, что нам просто повезло с «Бостоном» и на этом наша удача закончится. Помню, как сейчас, атаку в овертайме, когда Казинс забил победный гол в пятом матче. После победы в первом раунде казалось, что радостнее момента в жизни быть не может, но его гол в том овертайме буквально оторвал нас от земли.

«Каролина». «Команда, которая набрала потрясающую форму, пройдя в двух первых раундах крепкий, опытный «Айлендерс» и быстрый, мастеровитый «Нью-Джерси». С железобетонной обороной. Кто бы мог подумать, что, начав в восемь вечера первый матч серии, мы закончим его в четвертом часу ночи — изнеможенные, но счастливые. Казалось, что эта игра не закончится никогда. Их вратарь Фредерик Андерсен буквально стоял на голове и тащил все, что наши ребята создавали на протяжении четырех овертаймов.

Когда Мэтью Ткачак забил победный гол, у нас даже не было сил радоваться. Когда началась вторая игра, казалось, что это все еще продолжается первая. Опять овертайм. Опять Ткачак. Счастье и радость. Никогда не забуду, что творилось на стадионе, какие эмоции я испытал, когда все тот же Ткачак забил четвертый гол за несколько секунд до конца четвертой игры и мы вышли в финал.

Слезы радости и ощущение счастья, которое не передать словами. Нигде и никогда я не переживал подобного. А вы говорите о боли?! Да, безусловно, проиграть в финале было больно, очень больно, но, глядя на весь тот путь, что мы прошли, никак нельзя жаловаться.