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Сегодня, 09:30

Бобровский — об эмоциях в плей-офф: «Слезы радости и ощущение счастья, которое не передать словами. Нигде и никогда я не переживал подобного»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о пути «Флориды» в Кубке Стэнли и поделился своими личными ощущениями от кубкового раунда сезона НХЛ-2022/23.

— Пройти такой сумасшедший путь до финала, обыграть «Бостон», «Торонто», «Каролину», но проиграть финал «Вегасу». Чего тогда и сейчас больше — гордости или боли?

— Благодарности и смирения. Каких соперников мы прошли — и как здорово они играли в регулярном чемпионате и плей-офф!

«Бостон». Одна из самых сильных команд за всю историю лиги. Они показывали потрясающий хоккей. Отыграться в серии с 1-3, в седьмом матче сравнять счет за минуту до конца и выиграть в овертайме — это чудо. Невозможно найти слова, чтобы описать, что мы чувствовали в раздевалке после этой победы.

«Торонто». Команда, которая прошла «Тампу», одного из фаворитов Кубка Стэнли, три раза подряд игравшую в финале, в двух из которых оказалась победителем. «Мэйпл Лифс» — команда с огромнейшей атакующей мощью. Никто в нас не верил. Весь хоккейный мир думал, что нам просто повезло с «Бостоном» и на этом наша удача закончится. Помню, как сейчас, атаку в овертайме, когда Казинс забил победный гол в пятом матче. После победы в первом раунде казалось, что радостнее момента в жизни быть не может, но его гол в том овертайме буквально оторвал нас от земли.

Сергей Бобровский. «Слезы радости и ощущение счастья. А вы говорите о боли?!» Бобровский — о плей-офф и финале Кубка Стэнли

«Каролина». «Команда, которая набрала потрясающую форму, пройдя в двух первых раундах крепкий, опытный «Айлендерс» и быстрый, мастеровитый «Нью-Джерси». С железобетонной обороной. Кто бы мог подумать, что, начав в восемь вечера первый матч серии, мы закончим его в четвертом часу ночи — изнеможенные, но счастливые. Казалось, что эта игра не закончится никогда. Их вратарь Фредерик Андерсен буквально стоял на голове и тащил все, что наши ребята создавали на протяжении четырех овертаймов.

Когда Мэтью Ткачак забил победный гол, у нас даже не было сил радоваться. Когда началась вторая игра, казалось, что это все еще продолжается первая. Опять овертайм. Опять Ткачак. Счастье и радость. Никогда не забуду, что творилось на стадионе, какие эмоции я испытал, когда все тот же Ткачак забил четвертый гол за несколько секунд до конца четвертой игры и мы вышли в финал.

Слезы радости и ощущение счастья, которое не передать словами. Нигде и никогда я не переживал подобного. А вы говорите о боли?! Да, безусловно, проиграть в финале было больно, очень больно, но, глядя на весь тот путь, что мы прошли, никак нельзя жаловаться.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 16 12 4 25
2 Филадельфия 18 10 8 21
3 Вашингтон 15 9 6 20
4 Каролина 17 10 7 20
5 Питтсбург 17 9 8 18
6 Нью-Джерси 16 8 8 17
7 Айлендерс 17 6 11 17
8 Коламбус 19 4 15 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 13 4 29
2 Флорида 18 12 6 25
3 Торонто 17 10 7 22
4 Тампа-Бэй 19 9 10 22
5 Детройт 17 8 9 19
6 Баффало 18 8 10 17
7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 12 5 25
2 Колорадо 17 11 6 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Сент-Луис 17 9 8 19
5 Аризона 18 8 10 18
6 Нэшвилл 17 7 10 14
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 16 5 11 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 19 13 6 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 20 7 13 19
5 Анахайм 18 9 9 18
6 Калгари 18 7 11 17
7 Эдмонтон 17 5 12 11
8 Сан-Хосе 18 3 15 7
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27.11
21.11 03:00
Флорида – Эдмонтон
 5 : 3
21.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 5 : 4 ОТ
21.11 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 4 : 3
21.11 04:00
Даллас – Рейнджерс
6 : 3
21.11 05:00
Аризона – Лос-Анджелес
 1 : 4
21.11 06:00
Сиэтл – Калгари
 3 : 4 ОТ
21.11 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 3 : 1
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Куинн Хьюз

Ванкувер

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Остон Мэттьюс

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Кайл Коннор

Кайл Коннор

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 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

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И КН
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Луи Доминге

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 6 2.01

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