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Сегодня, 00:55

«Колорадо» обыграл «Аризону», у Ничушкина гол и победный буллит

Сергей Разин
корреспондент
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26 марта. «Аризона» — «Колорадо» (3:4 Б).
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Аризону» со счетом 4:3.

В составе «Эвеланш» отличились Микко Рантанен, Боуэн Байрам и Валерий Ничушкин, который также стал автором победного буллита. Вратарь Александр Георгиев отразил 27 бросков. У «Койотс» шайбы на счету Матиаса Маччелли, Кристиана Фишера и Клэйтона Келли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рантанен — 48, 29:30 — 0:1. Байрам — 8 (О`Коннор, Кольяно), 30:46 — 0:2. Маччелли — 8 (Макбэйн), 50:37 — 1:2. Фишер — 12 (Кессельринг), 51:36 — 2:2. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Тэйвз), 53:11 — 2:3. Келлер — 36 (Вялимяки, Шмальц), 55:28 — 3:3.

Победный буллит: Ничушкин.

Вратари: Ингрэм — Георгиев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (5+9+15+1) — 31 (5+18+6+2).

Наши: — - Ничушкин (24.13/4/0).

26 марта. Темпе. Mullett Arena.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Колорадо Эвеланш
1
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НХЛ: «Колорадо» победил «Аризону», «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» и другие матчи 26 и 27 марта

Ничушкин признан первой звездой матча с «Аризоной»
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 47 24 102
2 Нью-Джерси 73 46 27 100
3 Рейнджерс 73 43 30 96
4 Айлендерс 74 37 37 83
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 72 23 49 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 56 16 117
2 Торонто 72 43 29 95
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 73 36 37 79
5 Баффало 72 35 37 76
6 Оттава 73 35 38 75
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 73 29 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 73 42 31 93
2 Колорадо 72 43 29 92
3 Даллас 73 39 34 92
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 71 36 35 80
6 Сент-Луис 72 33 39 72
7 Аризона 74 27 47 67
8 Чикаго 72 24 48 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 72 42 30 94
3 Эдмонтон 73 41 32 91
4 Сиэтл 72 40 32 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 72 33 39 71
7 Анахайм 73 23 50 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 72 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 71 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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