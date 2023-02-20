«Аризона» в овертайме обыграла «Коламбус»

«Аризона» дома обыграла «Коламбус» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Трэвис Бойд, Ник Шмальтц и Барретт Хэйтон. У гостей шайбы забросили Бун Дженнер и Патрик Лайне.

«Аризона» с 49 очками занимает 12-е место на «Западе». «Коламбус» с 41 очков — на последней, 16-й строчке «Востока».

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«Аризона» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бойд — 8 (Стэчер, Фишер), 14:14 — 1:0. Шмальц — 15 (Келлер), 16:28 — 2:0. Дженнер — 17 (Бланкенбург, Пик), 33:23 — 2:1. Лайне — 16 (бол., Боквист, Дженнер), 55:07 — 2:2. Хейтон — 8 (Маччелли, Стэчер), 62:00 — 3:2.

Вратари: Ингрэм — Мерзликинс.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 25 (10+4+9+2) — 36 (7+12+16+1).

Наши: — - Марченко (21.02/4/0).

20 февраля. Темпе. Mullett Arena. 5600 зрителей.