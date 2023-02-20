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Сегодня, 07:14

«Аризона» в овертайме обыграла «Коламбус»

Руслан Минаев
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«Аризона» дома обыграла «Коламбус» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Трэвис Бойд, Ник Шмальтц и Барретт Хэйтон. У гостей шайбы забросили Бун Дженнер и Патрик Лайне.

«Аризона» с 49 очками занимает 12-е место на «Западе». «Коламбус» с 41 очков — на последней, 16-й строчке «Востока».

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«Аризона» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бойд — 8 (Стэчер, Фишер), 14:14 — 1:0. Шмальц — 15 (Келлер), 16:28 — 2:0. Дженнер — 17 (Бланкенбург, Пик), 33:23 — 2:1. Лайне — 16 (бол., Боквист, Дженнер), 55:07 — 2:2. Хейтон — 8 (Маччелли, Стэчер), 62:00 — 3:2.

Вратари: Ингрэм — Мерзликинс.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 25 (10+4+9+2) — 36 (7+12+16+1).

Наши: — - Марченко (21.02/4/0).

20 февраля. Темпе. Mullett Arena. 5600 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Баффало 54 28 26 60
6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 55 27 28 58
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 56 34 22 69
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 56 26 30 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 55 18 37 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
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 5 : 3
20.02 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 4 : 2
20.02 04:30
Аризона – Коламбус
 3 : 2 ОТ
20.02 21:00
Бостон – Оттава
 - : -
20.02 21:00
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