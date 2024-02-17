«Аризона» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» на своем льду проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Койотс» потерпели восьмое поражение подряд.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» набрала 67 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 50 очков.