Агент Мильштейн прокомментировал пятое место его компании по общей сумме действующих контрактов в НХЛ

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» прокомментировал текущее пятое место его компании по общей сумме действующих контрактов в НХЛ.

— Когда я был совсем молодым — хотел стать банкиром номер один. Для меня это было принципиально, я шел к этой мечте много лет. В 1998 году, когда мне было 23 и я уже несколько лет проработал в банках, ушел оттуда, чтобы открыть свою финансовую компанию. Однажды в самолете увидел журнал, в котором каждый апрель публиковался ежегодный список двухсот топ-банкиров мира в области ипотечного кредитования из 550 тысяч человек. Прочитал его, оказался под впечатлением и сказал: «Когда-нибудь буду в нем номером один, а когда стану им — напишу книгу о том, как это сделал». Сбылось и то, и другое.

А в агентском бизнесе главное для меня другое — чтобы были довольны мои клиенты. Это намного важнее места в списке, хотя прекрасно понимаю, что через какое-то время наше агентство будет номером один, поскольку мы в последние годы выводим на драфт больше игроков, чем кто-либо еще.

Когда я только приехал в Америку с 17 центами в кармане и начал мыть полы в «Макдональдсе», услышал такую историю. Его основатель Рэй Крок нанял первого президента, и тот смотрел на ежедневные доходы компании. Крок сказал: «Не смотри на доходы, смотри на количество клиентов, которых мы обслуживаем каждый день. Это — главный показатель». Поэтому на их логотипе написано: «Мы обслужили более 99 миллиардов человек».