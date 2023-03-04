«Эдмонтон» переиграл «Виннипег». Макдэвид сделал три голевые передачи
«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.
Нападающий «Ойлерзс» Райан Нюджент-Хопкинс набрал 4 (2+2) очка, а форвард Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи. Российский нападающий Клим Костин отметился одной голевой передачей.
«Эдмонтон» набрал 76 очков и идет на 6-м месте в Западной конференции. «Джетс» располагаются на 8-й строчке — 72 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)
Голы: Драйзайтль — 37 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:06 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 29, 21:44 — 2:0. Ямамото — 7 (Нюджент-Хопкинс), 29:18 — 3:0. Ямамото — 8 (Костин, Кулак), 29:58 — 4:0. Нюджент-Хопкинс — 30 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 42:26 — 5:0. Юнссон Фьелльбю — 5 (Густафссон, Мяеналанен), 46:22 — 5:1. Драйзайтль — 38 (Макдэвид, Ямамото), 47:27 — 6:1. Шайфли — 35 (бол., Нидеррайтер), 51:49 — 6:2. Диллон — 2 (Юнссон Фьелльбю, Мяеналанен), 52:55 — 6:3.
Вратари: Скиннер — Хеллибак (Риттих, 40:00).
Штраф: 8 — 20.
Броски: 32 (12+12+8) — 27 (6+9+12).
Наши: Костин (8.49/1/0) — -.
4 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|4.03
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|2 : 4
|4.03
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|6 : 3
|4.03
|05:30
|
Аризона – Каролина
|1 : 6
|4.03
|06:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|4.03
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|4.03
|20:30
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|4.03
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|4.03
|23:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|4.03
|23:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26