«Айлендерс» победили «Аризону», Сорокин сделал первый шатаут в сезоне

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Аризону» со счетом 3:0.

Отличились Кэл Клаттербак, Брок Нельсон и Энтони Бовилье. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал первый шатаут в сезоне, отразив 26 бросков по воротам.

«Айлендерс» набрали 5 очков в пяти матчах, у «Аризоны» одно очко в пяти играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Айлендерс» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Клаттербак — 2, 16:32 — 0:1. Нельсон — 2 (бол., Бэйли, Добсон), 39:49 — 0:2. Бовилье — 2 (Нельсон, Палмиери), 50:51 — 0:3.

Вратари: Веймелка — Сорокин.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 26 (9+10+7) — 24 (4+8+12).

Наши: Любушкин (17.03/0/-1) — -.

24 октября. Глендейл. Gila River Arena.