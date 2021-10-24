«Сент-Луис» забросил 7 шайб «Лос-Анджелесу», Тарасенко, Костин и Барбашев набрали 4 очка на троих

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 7:3.

В составе «блюзменов» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, на счету Клима Костина один ассист, Иван Барбашев забросил вторую шайбу команды в матче.

«Сент-Луис» в четырех матчах набрал 8 очков, у «Лос-Анджелеса» 3 очка в пяти встречах.