«Сент-Луис» забросил 7 шайб «Лос-Анджелесу», Тарасенко, Костин и Барбашев набрали 4 очка на троих
05:44
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 7:3.
В составе «блюзменов» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, на счету Клима Костина один ассист, Иван Барбашев забросил вторую шайбу команды в матче.
«Сент-Луис» в четырех матчах набрал 8 очков, у «Лос-Анджелеса» 3 очка в пяти встречах.
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