Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сент-Луис» забросил 7 шайб «Лос-Анджелесу», Тарасенко, Костин и Барбашев набрали 4 очка на троих

05:44
24 октября. «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 7:3. Фото Twitter
24 октября. «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 7:3. Фото Twitter
Теги:

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 7:3.

В составе «блюзменов» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, на счету Клима Костина один ассист, Иван Барбашев забросил вторую шайбу команды в матче.

«Сент-Луис» в четырех матчах набрал 8 очков, у «Лос-Анджелеса» 3 очка в пяти встречах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
0