Антон Худобин: «Знаю Хару много лет. Не удивлен, что Зи вышел играть со сломанной челюстью»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» признался, что не был удивлен, когда Здено Хара вышел играть в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью.

— Еще один колоритный персонаж «Бостона» — Здено Хара. У вас глаза на лоб не вылезли, когда 43-летний словак со сломанной челюстью в прошлом году вышел на матчи финала Кубка Стэнли? Он же уже выигрывал трофей в 2011 году — к чему под занавес карьеры здоровье под такую угрозу ставить?

— А дело не в том, обладатель ты Кубка или нет. Ты думаешь только об одном — что должен выйти и сделать свое дело. Знаю Зи много лет — он сумасшедший профессионал. По тому, что и как он делал на протяжении всей карьеры, я абсолютно не удивился этому поступку.

— Серьезные синяки оставались после его могучих щелчков на тренировках? И вообще, кто сильнее бросает — Хара или Овечкин?

— С Овечкиным я очень уж много не тренировался. А в игре ты особо это не чувствуешь. У тебя выделяется адреналин, и ты думаешь только об одном — поймать! Хара же на тренировке попадал мне в голову, было дело. Я стоял, ему скатывали шайбу, он щелкал — и я просто падал назад.

— Тренировку продолжали после этого?

— Да. Сотрясения-то не было. Хотелось бы увернуться, но не получилось. Шайба прилетела в лоб, и ты просто упал на ж..., вот и все. (Игорь Рабинер)

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