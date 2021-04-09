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Андрейчак не сомневается, что Овечкин побьет его рекорд по голам в большинстве

21:11
Александр Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Дэйв Андрейчак выразил уверенность, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам в большинстве.

 
Александр Овечкин (справа).Овечкин — уже второй в истории НХЛ по голам в большинстве. До рекорда осталось совсем чуть-чуть

«Да, абсолютно, 100 процентов. Это великий игрок. Рано или поздно это произойдет.

Я играл против него, поэтому имею кое-какое представление. Вся суть игры в меньшинстве заключается в том, чтобы перекрыть траекторию броска, попытаться подставить клюшку. И он препятствует очень многим вещам.

Его бросок не всегда наносится из верхней точки круга вбрасывания. Это может произойти и из более нижней точки. Он постоянно движется и запутывает соперника. Он может бросить как в ближний угол, так и в дальний, либо сделать передачу под бросок в касание. Комплекс всех этих вещей и делает его тем, кто он есть», — цитирует Андрейчака русскоязычный сайт НХЛ.

35-летний Овечкин в матче с «Бостоном» (2:4) забил 266-й гол при игре в неравных составах и опередил Бретта Халла (265). На это у Овечкина ушло 1188 матчей. Халл провел за карьеру 1269 матчей. Впереди россиянина только Андрейчак, у которого 274 шайбы и 1639 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/legendy-nhl-ovechkin-luchshij-snajper-bolshinstva-v-istorii/c-323450058

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