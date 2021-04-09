Защитник «Колорадо» дисквалифицирован на два матча

Защитник «Колорадо» Джейкоб Макдональд дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата НХЛ с удержанием зарплаты. Такое наказание он получил за неправильную атаку в голову против нападающего «Миннесоты» Райана Хартмана, сообщает официальный сайт НХЛ.

Это первая дисквалификация защитника в НХЛ. Макдональд потеряет 12 500 долларов. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.