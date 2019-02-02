Андрей Василевский: "В АХЛ я первые два месяца вообще никакой был"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "СЭ" признался, что хотел бы увидеть в НХЛ брата Алексея Василевского. Тем не менее, он понимает, что закрепиться в североамериканской лиге сложно.

– Было бы, конечно, классно брата здесь увидеть, - отметил Василевский. - Но тут все-таки тяжело закрепиться. Никто не пообещает тебе сразу место в топ-5 защитников и много игрового времени. Обычно сразу засовывают в АХЛ – и, пока там не привыкнешь и не станешь хорошо играть, об НХЛ не может быть и речи. И даже если хорошо играешь, тебя не поднимут, пока кто-то травму не получит. Поэтому многие наши и уезжают.

Мне же просто шанс в НХЛ дали сразу. В АХЛ я первые два месяца вообще никакой был. Все новое, привыкал. Потом уже начал неплохо играть, и меня вызвали. Шанс дали – и остался. (Игорь Рабинер)

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