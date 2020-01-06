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Андрей Свечников: «Игроки «Тампы» были значительно быстрее, намного лучше смотрелись в борьбе»

10:12
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников после поражения от «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3) отметил, что соперник был лучше.

— Они просто были лучше нас, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Свечникова. — Они были значительно быстрее, намного лучше смотрелись в борьбе, а мы свой хоккей не показывали. В первых двух периодах мы играли неважно, за что и поплатились.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/svechnikov-and-vasilevskiy-among-top-russian-performers-january-5/c-313530378

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