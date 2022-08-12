«Анахайм» заключил просмотровый контракт с российским защитником Осиповым

«Анахайм» взял на просмотр российского защитника Дмитрия Осипова. С ним заключен пробный контракт, сообщает CapFriendly.

25-летний уроженец Москвы большую часть карьеры провел в Северной Америке.

Последние несколько сезонов он отыграл в АХЛ в составе «Рокфорда». В прошлом регулярном чемпионате на его счету 5 (3+2) очков в 45 встречах.