Американский журналист: «Капризова вовлекли в политическую игру»

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о возвращении форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в США.

«Суперзвезда Капризов вернулся в США в целости и невредимости. Недавно форвард выехал из России в Турцию, затем попал в Нью-Йорк, а после этого вылетел в Миннесоту. Он вернулся на пять недель раньше, чем изначально запланировал. Но, когда в июле появились тревожные сведения о том, что в 2017 году Капризов якобы получил фальшивый военный билет, а его отсрочка от армии подходила к концу 30 июня 2022 года, клуб, агент и юристы Кирилла в России провели усердную закулисную работу, чтобы вернуть хоккеиста в Северную Америку задолго до начала тренировочного лагеря, старт которого запланирован на 22 сентября.

Информацию о том, что Капризов купил поддельный военный билет, вероятнее всего, нужно считать ложной. Он все еще является студентом РАНХиГС, что дает ему отсрочку. Тем не менее все же остается неясным, благодаря чему игрок смог уехать из России: либо «Миннесота» добилась оформления рабочей визы в США для нападающего, либо представителям хоккеиста удалось продлить срок действия отсрочки от службы в армии. Что бы там ни было, Кирилла вовлекли в леденящую кровь политическую игру, в которой «Миннесота» почти никак не могла влиять на его будущее», — написал Руссо.

Ранее в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это в комментарии «СЭ».

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.