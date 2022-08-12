Нападающий «Вашингтона» Браун: «Будет здорово посмотреть, как Овечкин будет бить рекорды по количеству голов»

Новичок «Вашингтона» Коннор Браун выразил надежду, что капитан команды Александр Овечкин побьет рекорды по голам в истории НХЛ.

«Будет здорово посмотреть, как он будет бить рекорды по количеству голов. Это было бы здорово увидеть.

Повторюсь, я просто рад быть частью такой команды», — цитирует форварда сайт НХЛ.

На счету Овечкина на данный момент 780 голов за карьеру, что на 114 меньше, чем у Уэйна Гретцки, рекордсмена НХЛ.