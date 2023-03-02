«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голами в составе «Кэпиталз» отметились Мартин Фехервари и Том Уилсон, оформивший дубль. За «Дакс» забили Трой Терри и Тревор Зеграс.

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились в матче результативными действиями. Российский защитник команды Александр Алексеев отдал одну голевую передачу.

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 63 матчах. «Анахайм» находится на 15-й строчке «Запада» с 48 очками.

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«Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Фехервари — 5 (Бэкстрем, Макилрат), 8:58 — 0:1. Терри — 17 (Зеграс, Фаулер), 13:01 — 1:1. Уилсон — 6 (ван Римсдайк), 40:08 — 1:2. Зеграс — 20 (Мактавиш, Шаттенкирк), 44:17 — 2:2. Уилсон — 7 (Оши, Алексеев), 61:09 — 2:3.

Нереализованный буллит: Манта (Вашингтон), 41:06.

Вратари: Гибсон — Кемпер.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 23 (9+4+10+0) — 39 (13+17+8+1).

Наши: — - Алексеев (25.08/3/+1), Кузнецов (20.20/2/+1), Овечкин (22.38/3/+1).

2 марта. Анахайм. Honda Center.