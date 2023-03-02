«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм», Овечкин не набрал очков
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голами в составе «Кэпиталз» отметились Мартин Фехервари и Том Уилсон, оформивший дубль. За «Дакс» забили Трой Терри и Тревор Зеграс.
Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились в матче результативными действиями. Российский защитник команды Александр Алексеев отдал одну голевую передачу.
«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 63 матчах. «Анахайм» находится на 15-й строчке «Запада» с 48 очками.
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«Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Фехервари — 5 (Бэкстрем, Макилрат), 8:58 — 0:1. Терри — 17 (Зеграс, Фаулер), 13:01 — 1:1. Уилсон — 6 (ван Римсдайк), 40:08 — 1:2. Зеграс — 20 (Мактавиш, Шаттенкирк), 44:17 — 2:2. Уилсон — 7 (Оши, Алексеев), 61:09 — 2:3.
Нереализованный буллит: Манта (Вашингтон), 41:06.
Вратари: Гибсон — Кемпер.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 23 (9+4+10+0) — 39 (13+17+8+1).
Наши: — - Алексеев (25.08/3/+1), Кузнецов (20.20/2/+1), Овечкин (22.38/3/+1).
2 марта. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|39
|20
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|61
|35
|26
|79
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|63
|30
|33
|66
|7
|Филадельфия
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|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
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|61
|37
|24
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|61
|32
|29
|77
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|61
|36
|25
|78
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|4
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|62
|20
|42
|48
|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|3 : 2
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|46
|2.29