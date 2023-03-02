Тарасенко: «Чем больше я провожу времени с ребятами, тем лучше понимаю, что происходит на льду»

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко рассказал о своей адаптации в команде.

«Я чувствую, что чем больше я провожу времени с ребятами, чем больше я с ними разговариваю, тем лучше я понимаю, что происходит на льду, куда все идут», — приводит слова Тарасенко сайт НХЛ.

2 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ) 31-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме и сделал 2 голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.