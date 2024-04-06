«Эдмонтон» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» и «Колорадо» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 6 апреля в Эдмонтоне и завершилась победой хозяев — 6:2.

Видео лучших моментов матча «Эдмонтон» — «Колорадо» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Эдмонтон» набрал 97 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 3-й строчке — 102 очка.