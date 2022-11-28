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Сегодня, 06:34

«Сиэтл» обыграл «Анахайм» и продлил победную серию до пяти матчей

Сергей Разин
корреспондент
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«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Мэттью Бенирс, 2 (1+1) очка у Даниэля Спронга, еще по шайбе забросили Джаред Макканн, Александр Веннберг и Винс Данн. У «Дакс» отличились Трой Терри, Дерек Грант, Мейсон Мактавиш и Адам Хенрик, Тревор Зеграс оформил ассистентский хет-трик.

После этого матча «Сиэтл» с 29 очками занимает второе место в Западной конференции, «Анахайм» с 13 очками — на 16-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сиэтл» — 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)

Голы: Маккэн — 8 (Эберле, Бенайерс), 0:33 — 0:1. Веннберг — 4 (Бураковски, Ларссон), 6:53 — 0:2. Терри — 9 (бол., Зеграс, Фаулер), 14:16 — 1:2. Данн — 4 (Бьоркстранд, Гурд), 19:33 — 1:3. Грант — 2 (Ватрано, Строум), 21:48 — 2:3. Бенайерс — 7 (бол., Спронг, Шульц), 29:30 — 2:4. Мактавиш — 4 (бол., Зеграс, Фаулер), 36:34 — 3:4. Хенрик — 7 (бол., Терри, Зеграс), 37:55 — 4:4. Спронг — 4 (Донато, Бенайерс), 43:41 — 4:5.

Вратари: Гибсон (Столарз, 43:41, 58:33 — 58:49, 59:24) — Джонс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (14+5+10) — 25 (11+7+7).

Наши: Куликов (21.00/1/0) — -.

28 ноября. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сиэтл Кракен
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