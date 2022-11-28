Гол Кузьменко в овертайме принес «Ванкуверу» победу над «Сан-Хосе»
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 4:3.
В составе «Кэнакс» Илья Михеев набрал 2 (1+1) очка, победную шайбу забросил Андрей Кузьменко. Форвард «Шаркс» Александр Барабанов отметился результативной передачей.
После этого матча «Ванкувер» с 21 очком занимает 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 18 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Берроуз — 2 (Хорват, Миллер), 7:26 — 0:1. Канин — 4 (Бонино, Беннинг), 36:12 — 1:1. Кутюр — 12 (бол., Карлссон, Барабанов), 47:05 — 2:1. Михеев — 6 (Петтерссон, Кузьменко), 48:14 — 2:2. Петтерссон — 12 (Экман-Ларссон, Михеев), 50:44 — 2:3. Канин — 5 (Карлссон, Бонино), 54:45 — 3:3. Кузьменко — 10 (Миллер, Хьюз), 61:12 — 3:4.
Вратари: Кяхкенен — Демко.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 35 (11+5+19+0) — 20 (7+6+6+1).
Наши: Барабанов (17.05/0/-4), Свечников (7.23/0/0) — Кузьменко (18.45/1/+3), Михеев (17.11/2/+2).
28 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
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