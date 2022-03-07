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Сегодня, 05:49

Василевский признан второй звездой матча с «Чикаго»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:3).

27-летний россиянин отразил 24 броска по своим воротам. Первой звездой признан автор дубля Виктор Хедман, третья звезда — Каллан Фут, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Василевский провел 43 матча, в которых пропустил 101 шайбу при 92 процентах отраженных бросков.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 56 36 20 77
3 Питтсбург 57 34 23 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Нью-Джерси 56 20 36 45
8 Филадельфия 55 17 38 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 55 37 18 80
2 Флорида 55 37 18 79
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 57 18 39 44
7 Оттава 54 19 35 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 54 32 22 67
4 Даллас 55 32 23 67
5 Нэшвилл 55 31 24 66
6 Виннипег 56 24 32 58
7 Чикаго 57 20 37 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 57 31 26 69
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Ванкувер 57 28 29 62
6 Анахайм 57 26 31 61
7 Сан-Хосе 55 24 31 54
8 Сиэтл 58 17 41 39
Результаты / календарь
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Виннипег – Рейнджерс
1 : 4
7.03 03:00
Каролина – Сиэтл
 3 : 2
7.03 03:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 3 : 6
7.03 04:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
7.03 04:00
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 55 76
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 56 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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