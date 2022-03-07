Василевский признан второй звездой матча с «Чикаго»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:3).

27-летний россиянин отразил 24 броска по своим воротам. Первой звездой признан автор дубля Виктор Хедман, третья звезда — Каллан Фут, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Василевский провел 43 матча, в которых пропустил 101 шайбу при 92 процентах отраженных бросков.