«Анахайм» пошутил по поводу обмена Дадонова из «Вегаса» в «Монреаль»

Пресс-служба «Анахайм» прокомментировала обмен российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Монреаля». «Канадиенс» отдали за 33-летнего россиянина защитника Ши Уэбера.

«Уверены?» — написала пресс-служба «Анахайма» в комментариях к новости об обмене в Twitter.

You sure? — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) June 16, 2022

Напомним, «Голден Найтс» хотели обменять форварда еще перед дедлайном в «Анахайм», но переход сорвался из-за пункта в договоре игрока.