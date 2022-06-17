Потолок зарплат в НХЛ будет увеличен на 1 миллион долларов

Потолок зарплат в национальной хоккейной лиге (НХЛ) на следующий сезон будет увеличен.

Как написал в Twitter журналист Дэн Розен, потолок зарплат в следующем сезоне составит 82,5 миллиона долларов. Это на 1 миллион долларов больше, чем в текущем сезоне. Нижний предел будет 61 миллиона долларов.

Напомним, вчера комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что новый регулярный чемпионат начнется 11 октября 2022 года.