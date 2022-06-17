В «Монреале» планируют выбрать нового капитана после обмена Уэбера в «Вегас»

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что в следующем сезоне у команды появится новый капитан. Действующий, но не игравший из-за травмы Ши Уэбер, в ночь на 17-е июня был обменян в «Вегас».

«С самого первого дня, когда я взялся за эту работу, меня спросили, будет ли у команды капитан, и я думаю, что да», — цитирует сайт НХЛ Хьюза.

Уэбер был назначен 30-м капитаном «Монреаля» в истории 1 октября 2018 года. На данный момент неизвестно, кто станет следующим лидером команды, но эксперты называют таких игроков, как Брендан Галлахер, Пол Байрон и Ник Сузуки.

«Это не то, что я собираюсь решать лично в одностороннем порядке. Эту тему мы будем обсуждать с тренерским штабом. У нас было время, когда мы могли посмотреть, оценить и поговорить с игроками о том, кто обладает лидерскими качествами, чтобы взять на себя такую роль в «Монреале», — отметил Хьюз.