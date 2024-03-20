Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»
«Миннесота» на выезде переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» потерпели седьмое поражение подряд.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу.
«Миннесота» набрала 76 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 49 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Хартман — 18 (Фолиньо, Болди), 20:35 — 0:1. Меррилл — 4 (Годро, Хуснутдинов), 21:56 — 0:2. Капризов — 36 (бол., Хартман, Болди), 31:50 — 0:3. Луккини — 2 (Бекман), 53:03 — 0:4.
Вратари: Гибсон — Густавссон.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 27 (6+10+11) — 32 (9+9+14).
Наши: Минтюков (25.04/3/0) — Капризов (20.41/5/0), Хуснутдинов (13.48/1/+1).
20 марта. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|69
|45
|24
|94
|2
|Каролина
|69
|43
|26
|92
|3
|Филадельфия
|69
|35
|34
|78
|4
|Вашингтон
|67
|33
|34
|75
|5
|Айлендерс
|68
|29
|39
|73
|6
|Нью-Джерси
|69
|33
|36
|70
|7
|Питтсбург
|68
|30
|38
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|41
|29
|97
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|67
|38
|29
|85
|4
|Тампа-Бэй
|68
|37
|31
|80
|5
|Детройт
|69
|35
|34
|76
|6
|Баффало
|69
|33
|36
|71
|7
|Монреаль
|68
|25
|43
|62
|8
|Оттава
|67
|28
|39
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|68
|44
|24
|93
|2
|Колорадо
|69
|44
|25
|93
|3
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Миннесота
|69
|34
|35
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|36
|33
|75
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|69
|19
|50
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|66
|41
|25
|86
|3
|Лос-Анджелес
|68
|35
|33
|81
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|49
|8
|Сан-Хосе
|68
|16
|52
|39
|20.03
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|2 : 4
|20.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 2
|20.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|4 : 3
|20.03
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|20.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|6 : 2
|20.03
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|1 : 4
|20.03
|03:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|3 : 4
|20.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|8 : 2
|20.03
|04:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|20.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|6 : 2
|20.03
|05:00
|
Вегас – Тампа-Бэй
|3 : 5
|20.03
|05:00
|
Анахайм – Миннесота
|0 : 4
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|3 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|118
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|69
|117
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|65
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97