Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»

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«Миннесота» на выезде переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» потерпели седьмое поражение подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу.

«Миннесота» набрала 76 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Хартман — 18 (Фолиньо, Болди), 20:35 — 0:1. Меррилл — 4 (Годро, Хуснутдинов), 21:56 — 0:2. Капризов — 36 (бол., Хартман, Болди), 31:50 — 0:3. Луккини — 2 (Бекман), 53:03 — 0:4.

Вратари: Гибсон — Густавссон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (6+10+11) — 32 (9+9+14).

Наши: Минтюков (25.04/3/0) — Капризов (20.41/5/0), Хуснутдинов (13.48/1/+1).

20 марта. Анахайм. Honda Center.