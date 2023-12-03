«Анахайм» по буллитам обыграл «Колорадо», Минтюков отметился результативной передачей

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«Анахайм» дома обыграл «Колорадо» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Дакс» результативной передачей отметился россиянин Павел Минтюков. Вратарь «Эвеланш» Иван Просветов отразил 34 броска из 37.

«Анахайм» прервал серию из 8 поражений. «Дакс» набрали 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Колорадо» — 32 очка и третье место в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Байрам — 4 (Вуд, Колтон), 0:36 — 0:1. Байрам — 5 (Олофссон, Мэнсон), 8:59 — 0:2. Хенрик — 3 (бол., Строум, Ватрано), 14:05 — 1:2. Тэйвз — 4 (Рантанен, Маккиннон), 19:17 — 1:3. Карлссон — 7 (Киллорн), 22:58 — 2:3. Киллорн — 2 (бол., Карлссон, Минтюков), 30:22 — 3:3.

Победный буллит: Карлссон.

Вратари: Гибсон — Просветов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (14+10+8+5) — 37 (14+9+12+2).

Наши: Любушкин (18.45/2/0), Минтюков (18.26/3/0) — Ничушкин (27.28/5/+1).

3 декабря. Анахайм. Honda Center. 14000 зрителей.