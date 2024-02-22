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Сегодня, 08:36

Гол Чинахова принес «Коламбусу» победу над «Анахаймом», Минтюков сделал три голевых паса

Руслан Минаев
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Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports

«Коламбус» на выезде переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Победный гол забил нападающий «Блюк Джэкетс» Егор Чинахов. Дубли оформили Зак Керенски и Шон Курали. У «Анахайма» тремя голевыми передачами отметился защитник Павел Минтюков.

«Коламбус» набрал 46 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 42 очками — на 14-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Коламбус» — 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)

Голы: Веренски — 3 (Годро, Рословик), 3:32 — 0:1. Годро — 8 (Бин), 9:32 — 0:2. Веренски — 4 (Дженнер, Рословик), 18:30 — 0:3. Керали — 8 (Тексье), 22:49 — 0:4. Терри — 17 (Вааканайнен, Ватрано), 29:07 — 1:4. Мактавиш — 16 (Терри, Минтюков), 36:05 — 2:4. Мактавиш — 17 (Терри, Минтюков), 38:49 — 3:4. Киллорн — 7 (Карлссон, Минтюков), 39:36 — 4:4. Чинахов — 15 (Годро, Дженнер), 46:50 — 4:5. Керали — 9 (Силлинджер, Тексье), 47:39 — 4:6. Дженнер — 18 (мен., п.в., Северсон), 59:27 — 4:7.

Вратари: Гибсон (56:31 — 59:27) — Тарасов (Мерзликинс, 36:05, Тарасов, 40:00).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 31 (10+7+14) — 27 (7+13+7).

Наши: Любушкин (16.55/2/-1), Минтюков (19.15/1/+2) — Воронков (12.13/0/0), Марченко (13.38/1/-1), Проворов (20.06/1/+1), Чинахов (16.31/4/+2).

22 февраля. Анахайм. Honda Center.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Минтюков сделал 3 голевые передачи за 3 минуты в матче с «Коламбусом»

Дубль Мэттьюса помог «Торонто» победить «Аризону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 56 37 19 77
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Нью-Джерси 55 28 27 60
5 Айлендерс 55 23 32 60
6 Вашингтон 54 25 29 58
7 Питтсбург 53 24 29 56
8 Коламбус 55 18 37 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 57 34 23 79
2 Флорида 56 37 19 78
3 Торонто 55 31 24 70
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 56 25 31 54
7 Монреаль 56 22 34 52
8 Оттава 53 23 30 49
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 34 23 76
2 Колорадо 57 35 22 74
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 57 15 42 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
2 Вегас 56 32 24 70
3 Эдмонтон 53 33 20 68
4 Лос-Анджелес 54 28 26 66
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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25.02
26.02
27.02
22.02 03:00
Монреаль – Баффало
 2 : 3
22.02 03:30
Чикаго – Филадельфия
 1 : 3
22.02 06:00
Эдмонтон – Бостон
 5 : 6 ОТ
22.02 06:00
Анахайм – Коламбус
 4 : 7
22.02 06:00
Аризона – Торонто
 3 : 6
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 57 92
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 85
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 51
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 56 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 57 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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