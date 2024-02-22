Гол Чинахова принес «Коламбусу» победу над «Анахаймом», Минтюков сделал три голевых паса

«Коламбус» на выезде переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Победный гол забил нападающий «Блюк Джэкетс» Егор Чинахов. Дубли оформили Зак Керенски и Шон Курали. У «Анахайма» тремя голевыми передачами отметился защитник Павел Минтюков.

«Коламбус» набрал 46 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 42 очками — на 14-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Коламбус» — 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)

Голы: Веренски — 3 (Годро, Рословик), 3:32 — 0:1. Годро — 8 (Бин), 9:32 — 0:2. Веренски — 4 (Дженнер, Рословик), 18:30 — 0:3. Керали — 8 (Тексье), 22:49 — 0:4. Терри — 17 (Вааканайнен, Ватрано), 29:07 — 1:4. Мактавиш — 16 (Терри, Минтюков), 36:05 — 2:4. Мактавиш — 17 (Терри, Минтюков), 38:49 — 3:4. Киллорн — 7 (Карлссон, Минтюков), 39:36 — 4:4. Чинахов — 15 (Годро, Дженнер), 46:50 — 4:5. Керали — 9 (Силлинджер, Тексье), 47:39 — 4:6. Дженнер — 18 (мен., п.в., Северсон), 59:27 — 4:7.

Вратари: Гибсон (56:31 — 59:27) — Тарасов (Мерзликинс, 36:05, Тарасов, 40:00).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 31 (10+7+14) — 27 (7+13+7).

Наши: Любушкин (16.55/2/-1), Минтюков (19.15/1/+2) — Воронков (12.13/0/0), Марченко (13.38/1/-1), Проворов (20.06/1/+1), Чинахов (16.31/4/+2).

22 февраля. Анахайм. Honda Center.