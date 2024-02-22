Минтюков сделал 3 голевые передачи за 3 минуты в матче с «Коламбусом»

«Анахайм» отыгрался со счета 0:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». После второго периода счет 4:4.

В конце второй двадцатиминутки «Дакс» забросили 3 шайбы за 3 с половиной минуты. Во всех трех голах поучаствовал российский нападающий Павел Минтюков, сделавший 3 результативные передачи.