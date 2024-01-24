«Анахайм» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Дакс» дубль оформил Якоб Сильверберг, еще по голу забили Сэм Кэррик и Адам Хенрик. У «Сэйбрз» голы забивали Джордана Гринуэя и Кайла Окпосо.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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