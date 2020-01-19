Главный тренер сборной России и СКА Алексей Кудашов признался, что пристально следит за кандидатами в национальную команду, выступающими в НХЛ.

— Насколько плотно вы следите за игроками, выступающими в НХЛ, учитывая, что на чемпионат мира могут приехать многие? Раньше этим скауты занимались.

— Стараюсь по возможности просматривать матчи. Особенно когда ночами летаем — включаю прямые трансляции. Хайлайты, естественно, постоянно, и статистические выкладки по нашим игрокам. Когда есть возможность посмотреть матч целиком — смотрю.

— Насколько плотное у вас общение с молодежкой? С Брагиным, с Ларионовым. Ротенберг сказал, что Ларионов в штабе взрослой сборной — это интересная идея.

— Мы все общаемся между собой. Все тренеры — начиная со сборной 2004 года рождения. Все кандидатуры у нас обсуждаются. Рассматриваем, кто как у нас развивается, кто под какие цели подходит, под какую из сборных — олимпийскую, молодежную, кого сразу в первую попробовать. Постоянно разговариваем на эту тему, узнаем их мнение — кто готов, кто нет. (Игорь Еронко)